2019-02-25T11:29:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Добруше с 9-го этажа упал 15-летний подросток

Мальчик выжил, но находится в реанимации с многочисленными травмами
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В Добруше с 9-го этажа упал 15-летний подростокВ Добруше с 9-го этажа упал 15-летний подростокФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Следователи в Добруше выясняют обстоятельства трагедии: с 9-го этажа многоквартирного дома упал 15-летний подросток. Мальчик выжил, но находится в реанимации с многочисленными травмами.

- Добрушский районный отдел Следственного комитета выясняет обстоятельства травмирования 15-летнего юноши, - сообщает СК. - С целью установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Другие подробности не раскрываются. По неофициальной информации, школьник воспитывался в приемной семье. Утром в пятницу 9-классник ушел на занятия, но вскоре его обнаружили лежащим под многоэтажкой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Бресте огласили приговор охотникам, которые в Беловежской пуще вместо зайца убили зубра
В Минске два коммунальника подрались во дворе 23 февраля
БМВ в кювете, двое в больнице - авария в Дубровенском районе
В Смолевичском районе мужчина убил беспомощную мать
В Бобруйском районе ищут человека, который убил сидевшую на цепи собаку
В Толочинском районе пенсионер замерз в собственном доме
В Витебске наградили зоркого школьника, смелых парней и пенсионера, который одной левой уложил воришку
«Не стройте дома на наших костях!»
Лавров прокомментировал вопрос объединения России и Беларуси
Лобовое столкновение под Кобрином: один человек погиб
В Брестской области ищут бабушку, которая ушла из дома
Ирина Кривко выиграла серебро чемпионата Европы в гонке преследования
Из горящего телятника в Слонимском районе спасли 20 телят
ЧЕ по биатлону в Раубичах: сегодня пройдут две гонки преследования
24 игрока из Экстралиги готовятся сразиться с минским «Динамо»
Cлужебная овчарка помогла задержать преступников
Пожар в минском общежитии: эвакуировано 223 человека
Госпогранкомитет предупреждает о затруднении движения на границе с Литвой
Под Ляховичами в пожаре погибли отец и сын
Лукашенко об участии женщин в параде: "Только туфли не теряйте"
Лукашенко поздравил белорусов с Днем защитников Отечества
Погода в Беларуси на 23 февраля: без осадков, но мороз до -15