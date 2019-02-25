КП Беларусь
В Добруше с 9-го этажа упал 15-летний подросток
Мальчик выжил, но находится в реанимации с многочисленными травмами
В Добруше с 9-го этажа упал 15-летний подростокФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Следователи в Добруше выясняют обстоятельства трагедии: с 9-го этажа многоквартирного дома упал 15-летний подросток. Мальчик выжил, но находится в реанимации с многочисленными травмами.
- Добрушский районный отдел Следственного комитета выясняет обстоятельства травмирования 15-летнего юноши, - сообщает СК. - С целью установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
Другие подробности не раскрываются. По неофициальной информации, школьник воспитывался в приемной семье. Утром в пятницу 9-классник ушел на занятия, но вскоре его обнаружили лежащим под многоэтажкой.