В Добруше с 9-го этажа упал 15-летний подросток

Мальчик выжил, но находится в реанимации с многочисленными травмами

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Следователи в Добруше выясняют обстоятельства трагедии: с 9-го этажа многоквартирного дома упал 15-летний подросток. Мальчик выжил, но находится в реанимации с многочисленными травмами.

- Добрушский районный отдел Следственного комитета выясняет обстоятельства травмирования 15-летнего юноши, - сообщает СК. - С целью установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Другие подробности не раскрываются. По неофициальной информации, школьник воспитывался в приемной семье. Утром в пятницу 9-классник ушел на занятия, но вскоре его обнаружили лежащим под многоэтажкой.