Неделя белорусской кухни: в Минске кормят одуванчиками

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В Минске стартовала девятнадцатая неделя белорусской кухни. Такие мероприятия проводятся раз в квартал. 63 столичных кафе и ресторана предлагают в эти дни пять белорусских блюд, приготовленных по единым рецептам. И по единым ценам, независимо от категории заведения. Список участников опубликовал портал Минск-Новости. С 25 февраля по 3 марта в каждом из этих заведений можно попробовать жур с мясом, салат «Журавіны», свинину, фаршированную по-белорусски, с картофельными дольками, гречаники с грибами и одуванчики с медово-клюквенной поливкой.

Кстати, чтобы отведать блюда из одуванчиков и других дикорастущих трав, в рестораны ходить не обязательно. Все это можно приготовить на собственной кухне. «Комсомолка» уже экспериментировала!