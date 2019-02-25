Коррупция в медучреждении Гродно: взятка за закупку эндопротезов

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При проведении обыска по месту жительства у одного из руководителей структурных подразделений УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи Гродно» подозреваемый добровольно выдал сотрудникам милиции 15 000 долларов США, сообщает пресс-служба УВД Гродно.

Факты получения взяток подозреваемым выявили оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РОВД Гродно. За вознаграждение он обеспечивал положительное решение вопросов по закупке медицинским учреждением эндопротезов от одного и того же частного предприятия. Возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности гражданина и других соучастников преступной схемы, которая действовала несколько лет.