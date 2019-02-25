2019-02-25T15:09:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На 4 года осудили брестчанку, которая обманом собирала деньги на лечение ребенка в Германии

В качестве потерпевших признаны более 400 человек
Оксана БРОВАЧ
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Брестчанку обвинили в мошенничестве.Брестчанку обвинили в мошенничестве.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Приговор брестчанке огласил суд Московского района Бреста.

Суд признал ее виновной в мошенничестве и приговорил к 4 годам заключения в колонии общего режима с конфискацией всего имущества. Обвиняемая пришла на оглашение приговора с вещами: ее выводил конвой - женщину взяли под стражу в зале суда. До этого она находилась под полпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Согласно материалам дела, в 2012 году женщина открыла в банке счета в валюте и белорусских рублях, и в качестве благотворительности принимала деньги якобы на лечение своего трехлетнего сына. С ее слов, ребенку нужна была операция в Германии - она стоила от 18 до 70 тысяч рублей, каждый раз мать называла новую сумму. В реальности же ребенок был здоров.

За помощью она часто обращалась на предприятия. В подтверждение своих слов она показывала медицинские документы. Сотрудники организаций отзывались на ее призыв и перечисляли кто сколько мог: люди часто давали от 1 до 5 рублей (с учетом деноминации). Потерпевшими признаны более 400 человек.

- Мне нанесен моральный ущерб, потому что я искренне хотел помочь, а меня обманули - как теперь помогать людям? Но взыскивать деньги я не буду. Пусть суд накажет ее по закону, - так говорили в суде потерпевшие.

Таким образом за год она собрала около 14 тысяч рублей, которые потратила на свое усмотрение.

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