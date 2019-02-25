2019-02-25T13:06:23+03:00
Общество
КП Беларусь

У парня, который украл камеру фотофиксации, чтобы не платить штраф, конфисковали автомобиль

Молодому человеку пришлось, кроме того, возместить ущерб и заплатить штраф
Наталья ПАРТОЛИНА
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Оршанец набросил трос на камеру фотофиксации и вырвал ее. Фото: УВД Витебского облисполкома.Оршанец набросил трос на камеру фотофиксации и вырвал ее. Фото: УВД Витебского облисполкома.
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Умышленное уничтожение имущества, повлекшее причинение ущерба в значительном размере, и компьютерный саботаж - так квалифицированы действия молодого оршанца, который в октябре украл датчик фотофиксации.

Напомним, молодой человек вез знакомых девушек из Орши в Витебск. На выезде из Орши он заметил, что его сфотографировала камера. На обратном пути парень снова превысил скорость, и та же камера его снова щелкнула. Разозлившись, он набросил петлю на фотофиксатор, вырвал его и увез домой. Дома разобрал аппарат, надеясь найти там цифровой накопитель и уничтожить информацию о своих правонарушениях. Молодой человек не знал, что вся информация передается напрямую в центр фиксации правонарушений в Минске.

- Обвиняемый возместил причиненный ущерб. Кроме того, судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1275 рублей. Нарушителю также придется расстаться со своим автомобилем, он конфискован как средство совершения преступления. Штрафы за превышение скорости ему тоже придется оплатить, - рассказал помощник прокурора Оршанского района Сергей Маленков.

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