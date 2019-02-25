2019-02-25T13:58:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Детские пособия в Беларуси могут стать больше

Правительство готовит предложения и по изменению подхода к использованию семейного капитала и по исчислению матерям страхового стажа
Алиса МИЕЛОФОН
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В Беларуси могут увеличить детские пособия.В Беларуси могут увеличить детские пособия.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В Беларуси могут увеличить размеры некоторых видов пособий по уходу за детьми до достижения ими трех лет. Такую информацию озвучил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, сообщает belta.by. На какую сумму предполагается поднять пособия, пока не сообщается. Сейчас вопрос находится в стадии доработки.

Кроме того, рассматривается вопрос гибкого подхода к использованию семейного капитала. Сейчас эти деньги могут быть использованы только по достижении ребенком 18-летнего возраста. Не исключено, что семейный капитал можно будет использовать досрочно - на улучшение жилищных условий, на образование, лечение и другие нужды.

Правительство предложило также засчитывать в страховой стаж для назначения трудовых пенсий периоды отпуска по уходу за детьми до достижения ими трех лет общим сроком не более 12 лет (сейчас этот срок составляет не более 9 лет).

Комплекс мер государственной поддержки, направленный на повышение рождаемости в Беларуси, призван обеспечить поставленную Александром Лукашенко задачу - чтобы на территории страны проживало не менее 20 - 30 миллионов человек, подчеркнул Игорь Петришенко.

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