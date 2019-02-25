В Ивацевичах погиб мужчина - его сбила электричка

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Мужчина погиб на рельсах в Ивацевичах. ЧП произошло 22 февраля около 23.40 недалеко от железнодорожной станции. Как сообщает belta.by со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, мужчина переходил железнодорожные пути и не обратил внимания на приближающийся электропоезд Брест - Барановичи. От полученных травм он умер на месте.

Погибшему было 45 лет, он местный житель. Установлено, что он был нетрезв, когда пересекал железнодорожные пути.

Районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели человека.