КП Беларусь
В выходные по белорусской столице раскатывали 22 пьяных водителя
ГАИ поймала также более 400 пешеходов, которые нарушили ПДД
В Минске поймали 408 пешеходов-нарушителей и 22 пьяных водителя.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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За два дня - 23 и 24 февраля - в белорусской столице поймали 22 человека, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает агентство Минск-Новости со ссылкой на ГАИ Минска. Водителей, находившихся под воздействием алкоголя, от управления транспортными средствами отстранили.
Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выявили 53 человека, которые управляли автомобилями без прав, и 29 нарушителей скоростного режима. Попали в поле зрения милиции и пешеходы - 408 человек за два дня нарушили правила дорожного движения.
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