В выходные по белорусской столице раскатывали 22 пьяных водителя

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За два дня - 23 и 24 февраля - в белорусской столице поймали 22 человека, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает агентство Минск-Новости со ссылкой на ГАИ Минска. Водителей, находившихся под воздействием алкоголя, от управления транспортными средствами отстранили.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выявили 53 человека, которые управляли автомобилями без прав, и 29 нарушителей скоростного режима. Попали в поле зрения милиции и пешеходы - 408 человек за два дня нарушили правила дорожного движения.