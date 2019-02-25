2019-02-25T14:34:27+03:00
Общество
КП Беларусь

В выходные по белорусской столице раскатывали 22 пьяных водителя

ГАИ поймала также более 400 пешеходов, которые нарушили ПДД
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
В Минске поймали 408 пешеходов-нарушителей и 22 пьяных водителя.В Минске поймали 408 пешеходов-нарушителей и 22 пьяных водителя.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
Изменить размер текста:

За два дня - 23 и 24 февраля - в белорусской столице поймали 22 человека, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает агентство Минск-Новости со ссылкой на ГАИ Минска. Водителей, находившихся под воздействием алкоголя, от управления транспортными средствами отстранили.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выявили 53 человека, которые управляли автомобилями без прав, и 29 нарушителей скоростного режима. Попали в поле зрения милиции и пешеходы - 408 человек за два дня нарушили правила дорожного движения.

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Ирина Костевич: «Первостепенный фактор для увеличения рождаемости – жилье»
В Витебске ищут женщину, которая украла икону вместе с приношениями
Женщина, которую муж поджег, а потом пытался потушить огонь в объятиях, просила не привлекать его к ответственности
На 4 года осудили брестчанку, которая обманом собирала деньги на лечение ребенка в Германии
К 75-летию освобождения Беларуси Лукашенко готовит амнистию
В Гродно мужчина обстрелял дом бывшей и застрелился
В Ивацевичах погиб мужчина - его сбила электричка
Детские пособия в Беларуси могут стать больше
У парня, который украл камеру фотофиксации, чтобы не платить штраф, конфисковали автомобиль
Коррупция в медучреждении Гродно: взятка за закупку эндопротезов
Неделя белорусской кухни: в Минске кормят одуванчиками
В Добруше с 9-го этажа упал 15-летний подросток
В Бресте огласили приговор охотникам, которые в Беловежской пуще вместо зайца убили зубра
В Минске два коммунальника подрались во дворе 23 февраля