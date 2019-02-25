2019-02-25T14:59:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно мужчина обстрелял дом бывшей и застрелился

Накануне мужчина прислал женщине сообщение с угрозами
Алиса МИЕЛОФОН
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Мужчина обстрелял дом бывшей сожительницы и покончил с собой.Мужчина обстрелял дом бывшей сожительницы и покончил с собой.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Инцидент случился поздним вечером 22 февраля, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома со ссылкой на начальника Гродненского РОВД Геннадия Сидоркевича.

Около 11 часов вечера в милицию поступило сообщение, что неизвестный обстрелял дом в деревне Новодубовая. Он два раза выстрелил в одно окно, один раз - во второе. К счастью, никто во время обстрела не пострадал. Сотрудникам милиции хозяйка дома рассказала, что некоторое время назад рассталась со своим сожителем, который после этого проявлял к ней навязчивое внимание, а недавно прислал сообщение с угрозами.

Когда сотрудники правоохранительных органов приехали домой к мужчине, его по месту жительства не оказалось. Его стали искать и обнаружили в одном из нежилых домов в деревне Житородь. Мужчина был мертв, у него была прострелена голова.

Назначены экспертизы, проводятся следственные действия.

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