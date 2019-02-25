2019-02-25T15:02:25+03:00
Общество
КП Беларусь

К 75-летию освобождения Беларуси Лукашенко готовит амнистию

Белорусский президент обратил внимание на то, что судьи «слишком много» нарушают закон
Алиса МИЕЛОФОН
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Заключенным - амнистия, судьям - пристальное внимание. Лукашенко встретился с председателем Верховного суда.Заключенным - амнистия, судьям - пристальное внимание. Лукашенко встретился с председателем Верховного суда.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Валентином Сукало и поручил разработать законопроект об амнистии, приуроченной к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Последняя амнистия была в Беларуси четыре года назад. Не исключено, что амнистия будет проходить шире, чем обычно, так как она приурочена к юбилейной дате.

Как сообщает belta.by, президент обратил внимание на проблемы, которые, возможно, существуют в работе судебной власти.

«Мы в последнее время фиксируем слишком много нарушений закона самими судьями. Я понимаю, что в семье не без урода, разные люди бывают. Но когда получаешь информацию о противоправной деятельности самих судей, это ни в какие ворота не лезет, - цитирует агентство Александра Лукашенко. - Поэтому надо каким-то образом аккуратно предупредить еще раз, им напомнить, что перед законом все равны. И судейский корпус, исполнительная власть, законодатели. Тут отступлений быть не может».

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