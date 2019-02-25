Женщина, которую муж поджег, а потом пытался потушить огонь в объятиях, просила не привлекать его к ответственности

Мужчина поджег жену, а она попросила суд не наказывать его. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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В Лиозно судили мужчину, который поджег свою жену в приступе ревности. Историю, которая произошла еще в сентябре 2018 года, рассказывает «Сцяг перамогі» со ссылкой на председателя районного суда Антонину Афанасьеву.

Женщина задержалась на работе. Муж несколько раз звонил ей, поторапливал. Когда жена пришла домой, пьяный муж устроил ей сцену ревности. Он облил жену бензином и стал бросать в ее сторону зажженные спички. Одна пролетела мимо, а от второй спички женщина вспыхнула. Испуганный муж облил горящую супругу водой, а потом попытался потушить огонь, прижав женщину к себе. В результате женщину увезли в больницу с ожогами левого предплечья, передней поверхности груди, шеи, левой половины лица и ушной раковины.

На суде женщина просила не наказывать мужа, объяснив, что, если наказание будет связано с лишением свободы, ей будет трудно без него вести хозяйство и воспитывать детей.

Супруга-ревнивца приговорили к трем месяцам ареста и штрафу в 735 рублей.