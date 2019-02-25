2019-02-25T15:44:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Женщина, которую муж поджег, а потом пытался потушить огонь в объятиях, просила не привлекать его к ответственности

«Без него трудно будет вести хозяйство», - объяснила потерпевшая
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Мужчина поджег жену, а она попросила суд не наказывать его.Мужчина поджег жену, а она попросила суд не наказывать его.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

В Лиозно судили мужчину, который поджег свою жену в приступе ревности. Историю, которая произошла еще в сентябре 2018 года, рассказывает «Сцяг перамогі» со ссылкой на председателя районного суда Антонину Афанасьеву.

Женщина задержалась на работе. Муж несколько раз звонил ей, поторапливал. Когда жена пришла домой, пьяный муж устроил ей сцену ревности. Он облил жену бензином и стал бросать в ее сторону зажженные спички. Одна пролетела мимо, а от второй спички женщина вспыхнула. Испуганный муж облил горящую супругу водой, а потом попытался потушить огонь, прижав женщину к себе. В результате женщину увезли в больницу с ожогами левого предплечья, передней поверхности груди, шеи, левой половины лица и ушной раковины.

На суде женщина просила не наказывать мужа, объяснив, что, если наказание будет связано с лишением свободы, ей будет трудно без него вести хозяйство и воспитывать детей.

Супруга-ревнивца приговорили к трем месяцам ареста и штрафу в 735 рублей.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Ирина Костевич: «Первостепенный фактор для увеличения рождаемости – жилье»
В Витебске ищут женщину, которая украла икону вместе с приношениями
На 4 года осудили брестчанку, которая обманом собирала деньги на лечение ребенка в Германии
К 75-летию освобождения Беларуси Лукашенко готовит амнистию
В Гродно мужчина обстрелял дом бывшей и застрелился
В выходные по белорусской столице раскатывали 22 пьяных водителя
В Ивацевичах погиб мужчина - его сбила электричка
Детские пособия в Беларуси могут стать больше
У парня, который украл камеру фотофиксации, чтобы не платить штраф, конфисковали автомобиль
Коррупция в медучреждении Гродно: взятка за закупку эндопротезов
Неделя белорусской кухни: в Минске кормят одуванчиками
В Добруше с 9-го этажа упал 15-летний подросток
В Бресте огласили приговор охотникам, которые в Беловежской пуще вместо зайца убили зубра
В Минске два коммунальника подрались во дворе 23 февраля