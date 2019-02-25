В Витебске ищут женщину, которая украла икону вместе с приношениями
Сотрудники Первомайского РОВД Витебска разыскивают женщину, которая, предположительно, похитила из храма Святого великомученика Георгия Победоносца икону святой блаженной Ксении Петербуржской и находящиеся у иконы приношения. Икона пропала 16 февраля в период с 10 до 14 часов, рассказали в УВД Витебского облисполкома, но в милицию священнослужители обратились только 22 февраля.
В хищении иконы подозревают женщину, которая попала на камеры видеонаблюдения. Около половины одиннадцатого она вошла в храм. Женщина бродила по церкви восемь минут, заглянула в церковную лавку, а потом очень быстро ушла.
Правоохранительные органы просят всех, кто узнал подозреваемую в хищении иконы женщину, обратиться в ближайший отдел милиции или по телефону 102. За информацию о похитительнице обещают вознаграждение, анонимность информатора будет сохранена.
Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»