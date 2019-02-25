2019-02-25T16:46:30+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске ищут женщину, которая украла икону вместе с приношениями

Предполагаемая воровка восемь минут гуляла по церкви, а потом быстро ушла
Наталья ПАРТОЛИНА
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Эта женщина восемь минут ходила по церкви и, возможно, украла икону. Фото: кадр из видео.Эта женщина восемь минут ходила по церкви и, возможно, украла икону. Фото: кадр из видео.
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Сотрудники Первомайского РОВД Витебска разыскивают женщину, которая, предположительно, похитила из храма Святого великомученика Георгия Победоносца икону святой блаженной Ксении Петербуржской и находящиеся у иконы приношения. Икона пропала 16 февраля в период с 10 до 14 часов, рассказали в УВД Витебского облисполкома, но в милицию священнослужители обратились только 22 февраля.

В хищении иконы подозревают женщину, которая попала на камеры видеонаблюдения. Около половины одиннадцатого она вошла в храм. Женщина бродила по церкви восемь минут, заглянула в церковную лавку, а потом очень быстро ушла.

Правоохранительные органы просят всех, кто узнал подозреваемую в хищении иконы женщину, обратиться в ближайший отдел милиции или по телефону 102. За информацию о похитительнице обещают вознаграждение, анонимность информатора будет сохранена.

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