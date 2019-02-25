2019-02-25T16:42:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Ирина Костевич: «Первостепенный фактор для увеличения рождаемости – жилье»

В текущем году квартиры получат не менее 12 тысяч многодетных
Алиса МИЕЛОФОН
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Чтобы белорусы больше рожали, им нужно в первую очередь дать жилье, считают в правительстве.Чтобы белорусы больше рожали, им нужно в первую очередь дать жилье, считают в правительстве.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич озвучила планы белорусского правительства: не менее 12 тысяч многодетных семей должны получить жилье в текущем году, такая же планка установлена и на 2010-й год, сообщает belta.by. По результатам социологических исследований, именно жилье ставят на первое место люди, отвечая на вопрос, что необходимо для увеличения рождаемости.

Министр также объяснила, как планируется пересмотреть детские пособия. Увеличение пособия будет привязано к количеству детей. «С каждым ребенком расходы семьи увеличиваются. Поэтому наша задача – дифференциация. Посмотреть, как поддержать многодетные семьи с низкими доходами. В государстве определен приоритет – многодетная семья», - отметила Ирина Костевич.

Основные направления, по которым будет работать министерство в 2019-м году – широкое внедрение заявительного принципа в сфере занятости и в сфере социальных услуг, совершенствование оплаты труда бюджетников, пенсионного обеспечения, национальной системы квалификаций, выполнение мероприятий по реализации Конвенции о правах инвалидов.

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