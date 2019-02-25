Арестован сотрудник Могилевского горисполкома

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В Могилеве 22 февраля арестовали главного специалиста управления архитектуры и градостроительства горисполкома. Чиновника обвиняют в получении взяток за легализацию объектов самовольного строительства, сообщает МВД.

В ноябре и декабре 2018 года 63-летний чиновник незаконно выдал индивидуальным предпринимателям заключения о принятии в эксплуатацию помещения СТО и производственно-складского здания, построенных самовольно. По информации ГУБОПиК МВД, мужчина получил за это взятки на общую сумму 1400 долларов.

Чиновник работал в тандеме с посредницей, которая поставляла ему клиентов. 33-летняя женщина работала коммерческим директором одной из фирм в сфере недвижимости. Она была задержана ранее за подстрекательство бизнесменов к даче взятки.