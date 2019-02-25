2019-02-25T17:26:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Пьяный забыл сумку на станции Горынь, за это его могут оштрафовать

Взрывоопасных предметов не нашли, задержки поездов не было
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
С железнодорожной станции эвакуировали 25 человек из-за сумки, забытой пьяным.С железнодорожной станции эвакуировали 25 человек из-за сумки, забытой пьяным.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

Из-за бесхозной сумки пришлось эвакуировать пассажиров и персонал железнодорожной станции Горынь в Столинском районе. Как сообщает belta.by со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, инцидент произошел в рабочем поселке Речица 23 февраля в 16.10. На перроне люди заметили бесхозную сумку и обратились в правоохранительные органы. Милиция выставила оцепление и эвакуировала 25 человек - работников станции и пассажиров. Саперы обследовали потенциально опасный предмет, но ничего взрывоопасного не нашли, задержки поездов из-за инцидента не было.

Оказалось, сумку забыл на перроне нетрезвый мужчина, житель деревни Язвинки. В отношении него составили административный протокол. Забывчивого гражданина могут оштрафовать на сумму до восьми базовых величин.

Еще больше материалов по теме: «Брест: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Из-за трагедии в Столбцах Лукашенко объявил выговор министру образования
Беларусь оказала Сербии помощь 4 самолетами МиГ-29
В зоопарк Минска из Пензы привезли двух амурских тигриц
«Ворота Минска», Несвижский замок и ночной клуб: Euronews показал имиджевый ролик о Беларуси
В Минске ищут мужчину, который украл детскую коляску
Осторожно: во вторник вас может сдуть!
Арестован сотрудник Могилевского горисполкома
Ирина Костевич: «Первостепенный фактор для увеличения рождаемости - жилье»
В Витебске ищут женщину, которая украла икону вместе с приношениями
Женщина, которую муж поджег, а потом пытался потушить огонь в объятиях, просила не привлекать его к ответственности
На 4 года осудили брестчанку, которая обманом собирала деньги на лечение ребенка в Германии
К 75-летию освобождения Беларуси Лукашенко готовит амнистию
В Гродно мужчина обстрелял дом бывшей и застрелился
В выходные по белорусской столице раскатывали 22 пьяных водителя
В Ивацевичах погиб мужчина - его сбила электричка
Детские пособия в Беларуси могут стать больше
У парня, который украл камеру фотофиксации, чтобы не платить штраф, конфисковали автомобиль
Коррупция в медучреждении Гродно: взятка за закупку эндопротезов
Неделя белорусской кухни: в Минске кормят одуванчиками
В Добруше с 9-го этажа упал 15-летний подросток
В Бресте огласили приговор охотникам, которые в Беловежской пуще вместо зайца убили зубра
В Минске два коммунальника подрались во дворе 23 февраля