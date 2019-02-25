Пьяный забыл сумку на станции Горынь, за это его могут оштрафовать

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Из-за бесхозной сумки пришлось эвакуировать пассажиров и персонал железнодорожной станции Горынь в Столинском районе. Как сообщает belta.by со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, инцидент произошел в рабочем поселке Речица 23 февраля в 16.10. На перроне люди заметили бесхозную сумку и обратились в правоохранительные органы. Милиция выставила оцепление и эвакуировала 25 человек - работников станции и пассажиров. Саперы обследовали потенциально опасный предмет, но ничего взрывоопасного не нашли, задержки поездов из-за инцидента не было.

Оказалось, сумку забыл на перроне нетрезвый мужчина, житель деревни Язвинки. В отношении него составили административный протокол. Забывчивого гражданина могут оштрафовать на сумму до восьми базовых величин.