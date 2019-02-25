2019-02-25T17:42:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Осторожно: во вторник вас может сдуть!

В Беларуси из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности
Алиса МИЕЛОФОН
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Во вторник на Беларуси будет ветрено.Во вторник на Беларуси будет ветрено.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Сильный ветер пронесется над Беларусью 26 февраля. Синоптики объявляют оранжевый уровень опасности, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Погода в этот день ожидается облачная с прояснениями. Жителям восточной части страны придется нелегко – здесь прогнозируются кратковременные дожди и мокрый снег. А значит, на ветру, порывы которого будут достигать 14 метров в секунду, им придется гулять под зонтиками. Жителям юго-западной части страны осадков не обещают, но и ветер здесь будет ощутимо сильнее – порывами до 15-18 метров в секунду.

Ночью и утром местами будет гололед, на некоторых участках дорог гололедица. Ночью температура воздуха будет от минус 3 до плюс 2, днем ниже нуля столбик термометра опускаться не будет: прогнозируется 2-8 градусов тепла.

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