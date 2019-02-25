В Минске ищут мужчину, который украл детскую коляску

Этого мужчину ищут по подозрению в краже коляски. Фото: кадр с записи камеры видеонаблюдения.

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Мужчину, который украл детскую коляску, ищут сотрудники уголовного розыска УВД администрации Ленинского района Минска. Кража произошла 22 февраля в период времени с 13.30 до 15.30 из дома по проспекту Рокоссовского. Украденная коляска красно-черного цвета, марки «Naomi Expander».

По подозрению в краже коляски милиция ищет высокого (170-180 см ростом) мужчину, которому на вид 50-60 лет, среднего телосложения. В день кражи мужчина был одет в темную куртку, темные брюки и темные ботинки, на голове у него была черная кепка, при себе имел серую сумку.

Всех, кто узнал изображенного на фото мужчину или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят обращаться в Ленинское РУВД г. Минска лично или по телефонам 8(029) 633-03-56, 8(033) 347-80-28 или 102. Анонимность гарантируется.