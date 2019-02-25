«Ворота Минска», Несвижский замок и ночной клуб: Euronews показал имиджевый ролик о Беларуси

Видео должно привлечь больше болельщиков на Вторые Европейские игры

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По телеканалу Euronews начали транслировать имиджевый ролик о белорусской столице, информирует belta.by, ссылаясь на пресс-службу дирекции II Европейских игр.

В видео показывают Минск и его главные достопримечательности, демонстрируют живописные окрестности, еду и развлечения – все, чем можно завлечь гостей-туристов. Известно, что концепцию ролика разрабатывала не только творческая группа телеканала, но также креаторы из лондонского агентства Contended и представители дирекции Игр.

Таким образом, по договору, заключенному между дирекцией Euronwes и руководством фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» этот и другие видеосюжеты о Беларуси и грядущем спортивном событии будут регулярно демонстрировать в эфире телеканала.

Напомним, II Европейские игры Минск примет с 21 по 30 июня. В соревнованиях примут участие свыше 4 тысяч спортсменов из 50 европейских стран. Атлеты будут состязаться в 15 видах спорта, а итоги в 8 из них станут квалификационными отборами к Олимпиаде 2020 года в Токио.