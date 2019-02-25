2019-02-25T19:02:09+03:00
Общество
КП Беларусь

В зоопарк Минска из Пензы привезли двух амурских тигриц

Хищницам исполнилось всего по 8 месяцев
Надежда БУТОВИЧ
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В условиях зоопарка тигры могут жить до 20 лет. Фото: Минский зоопарк.В условиях зоопарка тигры могут жить до 20 лет. Фото: Минский зоопарк.
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Амурские тигрицы-сестры Ярослава и Василиса «переселились» в Минск из Пензенского зоопарка, проинформировали в пресс-службе учреждения.

Редкие животные прибыли в Минск месяц назад, успели адаптироваться и 7 февраля отметили 8 месяцев со дня рождения.

– Взрослыми тигры становятся в возрасте 4 – 5 лет, а в условиях зоопарка живут до 20 лет, – уточнили в Минском зоопарке.

Как почти все представители кошачьих, тигры предпочитают ночную жизнь. Поэтому днем тигрицы чаще всего укрываются в своем домике, перемещаясь в вольер на улицу только ближе к вечеру или выглядывая на мясную трапезу в обед. Кормят тигров в столичном зоопарке в основном отборной говядиной, предлагая еду в 14 – 15 часов.

Напомним, амурские тигры – самые крупные кошачьи на Земле. Они помещены на страницы Международной красной книги и поэтому все особи – под пристальным вниманием биологов и ученых.

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