Беларусь оказала Сербии помощь 4 самолетами МиГ-29

С пожеланием, чтобы в воздух они поднимались только на парадах

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Четыре истребителя передали сербской стороне на авиазаводе в Барановичах в понедельник, 25 февраля, информирует belta.by. МиГи стали военно-технической помощью, которую Беларусь оказала Сербии.

– Белорусские военные готовы способствовать укреплению обороноспособности братской страны. Самолеты МиГ-29 передаем с пожеланиями, чтобы они поднимались в небо только на учениях и торжественных мероприятиях, – заявил начальник ГУ планирования и координации техобеспечения, первый замначальника вооружения ВС Беларуси Андрей Федин.

От Александра Вулина, министра обороны Сербии, в ответ прозвучала благодарность и предложение Беларуси сербской продукции оборонной промышленности.

Известно, что крылатые машины, которые теперь принадлежат ВС Сербии, перед отправкой модернизируют в Барановичах.

– После усовершенствования на «558 Авиационном ремонтном заводе» МиГи станут надежным гарантом независимости и безопасности Сербии, – подытожил председатель Госвоенпрома Роман Головченко.