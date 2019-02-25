Из-за трагедии в Столбцах Лукашенко объявил выговор министру образования

Карпенко предъявили «непринятие мер» по обеспечению безопасности в школах

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В адрес белорусского министра образования Игоря Карпенко от имени президента страны Александра Лукашенко объявлен официальный выговор, сообщают в пресс-службе главы государства.

Руководителя образовательного ведомства обвинили в непринятии должных мер, которые бы обеспечили безопасные условия пребывания детей в учреждениях общего среднего образования.

Напомним, утром 11 февраля в средней школе №2 в Столбцах 10-классник напал с ножом на учительницу и школьников, педагог и один старшеклассник погибли, еще два ученика оказались в больнице.

Сразу после трагедии, 12 февраля Александр Лукашенко заявлял, что «в школах полный бардак. Никогда такого не было».

В Следственном Комитете, где продолжают расследование этого двойного убийства, раскрыли, что в день нападения подросток не был в алкогольном опьянении, под воздействием наркотиков или психотропных веществ.