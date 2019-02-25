2019-02-25T21:18:53+03:00
Общество
КП Беларусь

«Все белорусского производства, даже обои – гомельские»: первые фото из нового здания Верховного суда в Минске

Посмотрите, как роскошно!
Надежда БУТОВИЧ
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Новое здание Верховного суда Беларуси начнут заселять в марте. Фото: Минскстрой.Новое здание Верховного суда Беларуси начнут заселять в марте. Фото: Минскстрой.
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В здании Верховного суда работы на финише: идет монтаж оборудования, пуско-наладочные работы, расставляется мебель, в кабинетах убирает клининговая служба. А на сайте Минскстроя уже появились снимки «изнутри».

Богатство интерьеров подчеркивает отделка из мрамора. Фото: Минскстрой.

Богатство интерьеров подчеркивает отделка из мрамора. Фото: Минскстрой.

– В здании вся мебель от белорусских производителей: «Пинскдрев», «Бобруйскмебель», люстры от компании «Каскад» из Лиды, а паркет – фирмы «Косвик» из Заславля, даже обои на стенах – гомельские, – рассказал Александр Абакунчик, прораб генерального подрядчика – филиала «СУ-13 «Стройтреста №4».

Для судей предусмотрены просторные светлые кабинеты. Фото: Минскстрой.

Для судей предусмотрены просторные светлые кабинеты. Фото: Минскстрой.

К слову, прилегающую к суду территорию облагородили еще осенью: уложили тротуарную плитку, разбили газоны, высадили деревья и кустарники. Даже фонтан смонтировали и проверили, он будет «хоть и не музыкальный, но с подсветкой!»

Есть отдельные комнаты с хрустальными люстрами и камином. Фото: Минскстрой.

Есть отдельные комнаты с хрустальными люстрами и камином. Фото: Минскстрой.

Заселение запланировано на март 2019 года. Здесь разместятся 4 судебные коллегии: уголовная, гражданская, экономическая и по делам интеллектуальной собственности. Безопасность обеспечат автоматическая электронная система контроля и биометрическая система идентификации человека по чертам лица.

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