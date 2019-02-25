День Воли не разрешили провести на стадионе «Динамо» из-за отсутствия газона
Концерт ко Дню Воли – 2019 #БНР101, который запланирован на 24 марта, не будет проходить на площадке стадиона «Динамо». Организаторы получили официальный отказ от гендиректора Национального олимпийского стадиона, информирует «Радыё Свабода».
Причиной отказа послужила необходимость обновления газона.
– Ограничение использования стадиона как площадки для проведения концертов, фестивалей, парадов обусловлены наличием и степенью готовности тестирования защитного покрытия футбольного газона. После зимнего периода этот процесс занимает до полутора месяца, – объяснил гендиректор «Динамо» Василий Алексеенко.
Также Алексеенко уточнил, что дата проведения концерта #БНР101 и сроки поставки и тестирования покрытия газона совпадают. Вообще, проводить мероприятия на площадке «Динамо» можно будет не ранее апреля, но только при условии «своевременных поставки защитного покрытия и его обязательного тестирования».
Напомним, в прошлом году концерт ко Дню Воли-2018 проходил на площадке перед Оперным театром.
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