2019-02-26T09:07:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Глава Верховного суда о процессе над Золотовой: «Присутствие дипломатов и репортеров мешает суду, оказывает на него давление»

Валентин Сукало призвал спокойно дождаться решения суда по этому делу
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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Председатель Верховного суда прокомментировал процесс над Мариной ЗолотовойПредседатель Верховного суда прокомментировал процесс над Мариной ЗолотовойФото: Павел МАРТИНЧИК
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Продолжается суд над главным редактором tut.by Мариной Золотовой, которую обвиняют в бездействии должностного лица. Председатель Верховного суда Валентин Сукало прокомментировал громкое «дело БелТА».

- Слишком повышено общественное внимание к этому процессу. Мне кажется, присутствие дипломатов, репортеров суду мешает и оказывает на него косвенное давление. Такие судебные процессы должны проходить спокойнее, - заявил он в программе «Разговор у президента» в эфире телеканала «Беларусь 1». - Суд разберется, примет правильное решение, но не надо ему мешать. Не только по этому делу, иногда журналисты и по другим делам пытаются предсказать решения, комментируют его. Это мешает правосудию. Я бы просил СМИ быть более осторожными, освещая подобные процессы и комментируя их. Это давление, ведь судьи живые люди, они все читают. Нужно дождаться решения суда.

Прокурор запросил для Марины Золотовой штраф в 25 500 рублей. По версии обвинения, вина главного редактора полностью доказана. Приговор будет оглашен 4 марта.

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Марина Золотова: Ажиотаж вокруг суда был создан не по нашей инициативе

Что касается ажиотажа (о нем говорил представитель агентства БелТА. - Ред.), хотела бы обратить внимание на то, что он был создан, в общем-то, не по нашей инициативе. Действительно, первые публикации материалов дела себе позволили государственные СМИ. В дальнейшем они сопровождались практически еженедельными, а то и ежедневными публикациями на сайте газеты "СБ. Беларусь сегодня", которые в последнее время ведутся человеком, который даже не присутствует на этом судебном процессе (читайте далее)

Прокурор запросил для Марины Золотовой штраф в 25 500 рублей

Сторона обвинения поддерживает предъявленное главреду tut.by обвинение в полном объеме, полагает, что ее виновность подтверждена. Прокурор отмечает, что сотрудники tut.by не отрицали, что в 2017, 2018 годах имели несанкционированный доступ к платному разделу БелТА (читайте далее)

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