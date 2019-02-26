В Березовском районе четверо рыбаков провалились под лед, выжил только один

Тела двух мужчин до сих пор ищут спасатели

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Все произошло вечером 25 февраля на озере Черное около деревни Пески Березовского района. Четверо мужчин, родом из города Береза, решили отправиться на зимнюю рыбалку. Приехали на озеро, стали ловить рыбу, но в какой-то момент один из них провалился под лед.

- Трое других попытались его спасти. В результате трое мужчин утонули, тело одного из них обнаружено, идет поиск еще двоих. Еще один рыбак был госпитализирован, - сообщили в Следственном комитете.

В МЧС рассказывают, что единственного выжившего с переохлаждением организма на "скорой" отвезли в больницу, сейчас он в реанимации. Из воды смогли достать еще одного мужчину, но он, не приходя в сознание, скончался на месте.

- Два человека пропали без вести, предположительно, утонули. Работниками РОВД с привлечением работников маневренно-поисковой группы Брестской областной организации ОСВОД запланированы поисковые работы под водой, - уточняют в МЧС.