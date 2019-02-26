В 2018 году в Беларуси более 50 судей были наказаны за нарушения, одного приговорили к лишению свободы

Изменить размер текста: A A

Недавно Александр Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда затронул тему соблюдения закона самими судьями. Президент отметил, что фиксируется слишком много нарушений.

- Не скрою, есть случаи нарушения кодекса чести судьями. Мы это не скрываем, принимаем действенные меры, самоочищаемся от таких людей, - заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» глава Верховного суда Валентин Сукало. - Так, один судья был привлечен к уголовной ответственности, лишению свободы, еще шесть - освободили от должности по дискредитирующим основаниям в связи с невозможностью осуществлять судебную деятельность. Еще 46 судей были наказаны за нарушение кодекса чести, они привлечены к дисциплинарной ответственности. Это самое суровое наказание для судей, это идет в «биографию». Если судья нарушает закон, это недопустимо. Судья в общественном понимании должен олицетворять закон.

Также глава Верховного суда добавил, что в основном судей привлекали к ответственности за нарушение кодекса чести - например, не процессуальное общение со сторонами. Также за проступки наказаны еще 178 работников аппарата.