2019-02-26T10:10:37+03:00
Политика
КП Беларусь

Евросоюз продлил оружейное эмбарго против Беларуси

Доверительное сотрудничество между Беларусью и ЕС рано или поздно пересилит логику санкций, надеются в МИД
Павел МИЦКЕВИЧ
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Евросоюз продлил оружейное эмбарго против БеларусиЕвросоюз продлил оружейное эмбарго против БеларусиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Евросоюз продлил оружейное эмбарго против Беларуси еще на год - до 28 февраля 2020 года. Речь идет об ограничениях на поставки оружия и техники, которые «могут быть использованы для репрессий внутри страны». Кроме того, ограничительные меры включают замораживание активов и запрет на въезд для четверых граждан, которые «считаются причастными к нераскрытым исчезновениям двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах», сообщает БелаПАН.

Министерство иностранных дел Беларуси выступило с заявлением на этот счет. Продление эмбарго и визовых санкций полностью расходятся с нынешним характером отношений между Беларусью и ЕС, «которые становятся все более содержательными и конструктивными», считают в МИД.

Информация о решении Евросоюза «не вызывает ничего, кроме сожаления», заявил представитель МИД Анатолий Глаз. Санкции являются пережитком прошлого, уверен он. Доверительное и прагматичное сотрудничество между Беларусью и ЕС рано или поздно пересилит логику санкций, надеются в МИД и выражают открытость к добрососедским и партнерским отношениям.

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