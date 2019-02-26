2019-02-26T10:40:31+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Слониме по дороге в школу заблудилась 7-летняя девочка

Первоклассница плакала и дрожала от холода на остановке
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Слониме по дороге в школу заблудилась 7-летняя девочкаВ Слониме по дороге в школу заблудилась 7-летняя девочкаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Сотрудники Департамента охраны МВД нашли пропавшую в Слониме девочку. 7-летний ребенок пошел в школу и заблудился. Первоклассница плакала и дрожала от холода на остановке в тот момент, когда ее заметили милиционеры.

- Получив ориентировку о пропаже ребенка, охрановцы незамедлительно принялись к отработке улиц города. К счастью, в течение 15 минут с момента получения информации девочку удалось найти на одной из остановок общественного транспорта, - сообщает Департамент охраны. - Как оказалось, маленькая Надежда в школу не доехала и просто заблудилась.

Ребенка обнаружил наряд группы задержания Слонимского отдела Департамента охраны. Школьницу передали сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних, убедившись, что ей ничего не угрожает, отмечается в сообщении. Схожую по приметам девочку заметил молодой сотрудник Александр Гурский.

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