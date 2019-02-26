2019-02-26T10:42:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Министр образования предложил ограничить пользование мобильными телефонами в школах

Сейчас вместе с другими ведомствами разрабатывается положение о безопасности школьников
Ольга ШИЛАК
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Министр образования предложил ограничить право пользования мобильниками в школахМинистр образования предложил ограничить право пользования мобильниками в школахФото: Павел МАРТИНЧИК
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25 февраля президент вынес министру образования Игорю Карпенко официальный выговор из-за трагедии в Столбцах. Мол, за непринятие должных мер, которые бы обеспечили безопасные условия пребывания детей в учреждениях общего среднего образования.

В тот же день во время встречи с депутатами Палаты представителей министр образования рассказал, что сейчас совместно с МЧС, МВД, Минобороны разрабатывается специальное положение о безопасности школьников, где будут учитываться все направления: дома, в школе, на дороге, даже в интернете.

- Считаем также правильным утвердить перечень предметов и веществ, запрещенных к хранению и использованию обучающимися, введение ограничения права пользования средствами мобильной связи в учреждениях образования, а также другие меры безопасности, - цитирует министра belta.by.

К слову, также во время этой встречи стало известно, что 1 сентября откроется республиканский центр психологической помощи. На его базе будет онлайн круглосуточное оказание экстренной психологической помощи детям и консультирование родителей, педагогов-психологов.

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