Минздрав Беларуси безвозмездно получил от России партию вакцины против кори

Врачи отмечают, что именно профилактика и вакцинация населения не дают инфекции распространиться

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В 2018 году в Беларуси был зафиксирован 241 случай заболевания корью. И хоть врачи уверены, что ситуация не критичная, тем более в сравнении с другими странами, по-прежнему инфекционные заболевания остаются серьезнейшей угрозой общественному здоровью. Самый лучший способ профилактики - вакцинация.

Как отметила замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Наталья Жукова, «именно профилактические мероприятия и вакцинация тех, кто не привит или не имеет сведений о прививках, позволили локализовать завозные случаи и не дать распространиться инфекции».

По постановлению правительства Россия выделила бюджетные средства на оказание помощи странам Восточной Европы и Центральной Азии на профилактику и борьбу с инфекциями. Так, Беларуси передано 100 тыс. доз противокоревой вакцины. Об этом сообщает belta.by.

По словам советника посольства России в Беларуси Алексея Сухова, сегодня борьба с инфекциями, профилактика инфекционных заболеваний приобретают все большую актуальность и бороться с инфекциями можно только сообща.