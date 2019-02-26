Пенсионеру из Гродно грозит тюрьма за выброшенную из окна бутылку, которая упала на капот авто

Пенсионер в Гродно выбросил бутылку из окна и она упала на капот авто Фото: uvd.grodno.by

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Уголовным делом обернулась для жителя Гродно выброшенная в окно бутылка. Началось все с того, что 23 февраля 77-летний мужчина был у себя дома, выпивал. В какой-то момент он решил, что в квартире слишком много мусора, надо бы от него избавиться. Видимо, решив, что к урне идти далеко, он выбросил стеклянную бутылку в окно. И она упала прямо на капот припаркованного Geely M-Grand.

- Владелец авто быстро заметил повреждение и обратился в правоохранительные органы. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый. К слову, в декабре этот же гражданин также выкинул бутылку из окна - тогда «снаряд» попал в Toyota, - говорит официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко.

Теперь на ленивого гражданина завели уголовное дело по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь - «Хулиганство». Максимально наказание по ней - лишение свободы до шести лет.

Также в милиции говорят, что такие случаи не единичные, по ним сейчас также проводится проверка.