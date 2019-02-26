Узнав, что жена хочет с ним разъехаться, мужчина поджег дом, который та хотела купить, и облил бензином свояченицу

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25 февраля в одной из деревень Россонского района семейный конфликт едва не перерос в трагедию. Мужчина узнал, что жена хочет с ним разъехаться. Кто-то рассказал ему, что женщина уже купила дом в соседней деревне, куда собирается перебраться. Он поругался с женой, а потом побежал к этому дому. С собой у мужчины были спички и емкость с бензином.

Уже подходя к дому, мужчина увидел своячениц. С ними он тоже поругался, а потом облил одну из женщин бензином. Женщине удалось убежать, пока мужчина пытался зажечь спичку. Тогда мужчина через окно проник в дом и поджег там диван.

- Спасатели ликвидировали возгорание, а сотрудники милиции задержали разбушевавшегося сельчанина. В отношении него возбуждено уголовное дело, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Как выяснилось позже, супруга дебошира дом еще не успела купить, а всего лишь договорилась с его владельцем о возможности покупки.

Как мы уже писали, недавно в Лиозно осудили мужчину, который в порыве ревности облил бензином и поджег свою жену. Женщина просила суд не наказывать мужа, так как без него трудно вести хозяйство и растить детей.