2019-02-26T12:16:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Узнав, что жена хочет с ним разъехаться, мужчина поджег дом, который та хотела купить, и облил бензином свояченицу

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Мужчина поджег дом, в который собиралась переселиться его жена.Мужчина поджег дом, в который собиралась переселиться его жена.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

25 февраля в одной из деревень Россонского района семейный конфликт едва не перерос в трагедию. Мужчина узнал, что жена хочет с ним разъехаться. Кто-то рассказал ему, что женщина уже купила дом в соседней деревне, куда собирается перебраться. Он поругался с женой, а потом побежал к этому дому. С собой у мужчины были спички и емкость с бензином.

Уже подходя к дому, мужчина увидел своячениц. С ними он тоже поругался, а потом облил одну из женщин бензином. Женщине удалось убежать, пока мужчина пытался зажечь спичку. Тогда мужчина через окно проник в дом и поджег там диван.

- Спасатели ликвидировали возгорание, а сотрудники милиции задержали разбушевавшегося сельчанина. В отношении него возбуждено уголовное дело, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Как выяснилось позже, супруга дебошира дом еще не успела купить, а всего лишь договорилась с его владельцем о возможности покупки.

Как мы уже писали, недавно в Лиозно осудили мужчину, который в порыве ревности облил бензином и поджег свою жену. Женщина просила суд не наказывать мужа, так как без него трудно вести хозяйство и растить детей.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске жена ударила мужа сковородкой по голове, он попал в больницу с тяжкими телесными повреждениями
Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 97 тысяч упаковок корма для животных
В Минске задержали двух парней с наркотиками на 40 тысяч долларов
Министерство обороны предлагает ввести льготы для отслуживших
Александр Лукашенко: «Если человек не может выполнять воинскую обязанность, ни в коем случае его не надо призывать в армию»
В Витебске вандалы написали непристойность на граффити с изображением Шагала
«Ударил участкового кулаком в лицо и сломал нос». Два пьяных жителя Столина устроили драку с милиционером
«Пили и курили на борту». Двух белорусов, летевших из Египта, задержали сразу после приземления самолета
В день рождения игры «Удача в придачу!» главный приз разыграет Евгений Крыжановский
Пенсионеру из Гродно грозит тюрьма за выброшенную из окна бутылку, которая упала на капот авто
Минздрав Беларуси безвозмездно получил от России партию вакцины против кори
Министр образования предложил ограничить пользование мобильными телефонами в школах
В Слониме по дороге в школу заблудилась 7-летняя девочка
Евросоюз продлил оружейное эмбарго против Беларуси
В 2018 году в Беларуси более 50 судей были наказаны за нарушения, одного приговорили к лишению свободы
В Березовском районе четверо рыбаков провалились под лед, выжил только один
Глава Верховного суда о процессе над Золотовой: «Присутствие дипломатов и репортеров мешает суду, оказывает на него давление»
День Воли не разрешили провести на стадионе «Динамо» из-за отсутствия газона
«Все белорусского производства, даже обои - гомельские»: первые фото из нового здания Верховного суда в Минске
Из-за трагедии в Столбцах Лукашенко объявил выговор министру образования
Беларусь оказала Сербии помощь 4 самолетами МиГ-29
В зоопарк Минска из Пензы привезли двух амурских тигриц