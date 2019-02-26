Кто сегодня выиграл 100 тысяч рублей от «Евроопт»?

Сегодня Евгений Крыжановский стал вестником самой крупной удачи 109-го тура!

Юморист Евгений Крыжановский определил главного счастливчика 109-го тура. И это не шутка!

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Сегодня, в день трехлетия игры «Удача в придачу!» от «Евроопт» были разыграны призы 109-го тура.

Заслуженный артист Республики Беларусь, известный юморист Евгений Крыжановский объявил Надежде Хартонович из агрогородка Дятловичи Лунинецкого района о том, что она стала обладателем главного приза – 100 000 рублей.

Удачный день сегодня и у других покупателей «Евроопт»: Галина Масилевич из Витебска и Татьяна Березкина из деревни Большая Курница Брестского района выиграли по 50 тысяч рублей, а Сергей Плехов из агрогородка Техтин Белыничского района, Иван Пятчиц из деревни Семеново Волковысского района и Елена Лихач из Бреста выиграли стильные автомобили «Джили Эмгранд Х7».

Кроме того, сегодня среди участников игры было разыграно еще более 20 тысяч денежных призов!

Поздравляем победителей!