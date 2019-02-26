«Пили и курили на борту». Двух белорусов, летевших из Египта, задержали сразу после приземления самолета
Все произошло 23 февраля на авиарейсе Хургада - Брест. Двое пассажиров - 35-летний брестчанин и его 32-летняя спутница - стали, мягко говоря, позволять себе лишнее. На борту самолета они начали курить, распивать спиртное. По словам очевидцев, на замечания и предупреждения бортпроводницы не реагировали.
Самолет успешно приземлился в брестском аэропорту, а вот для парочки путешествие закончилось нестандартно, пишет «Виртуальный Брест».
- По прибытии в аэропорт Бреста нарушители правопорядка были задержаны сотрудниками милиции. Составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 17.3 КоАП ("Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте"). Наложили штраф 0,5 базовой (12 руб. 75 коп. - Ред ), - отметили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.