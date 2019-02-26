2019-02-26T13:29:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Ударил участкового кулаком в лицо и сломал нос». Два пьяных жителя Столина устроили драку с милиционером

Возбуждено уголовное дело, один из нарушителей под арестом
Ольга ШИЛАК
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Два пьяных жителя Столина устроили драку с милиционеромДва пьяных жителя Столина устроили драку с милиционеромФото: Павел МАРТИНЧИК
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Все произошло 16 февраля в микрорайоне Горынь в городе Столине. Местный участковый заметил, что двое мужчин - отец и сын - находятся в общественном месте в пьяном виде. Он попытался привлечь их к ответственности, но в ответ нарушители на него набросились.

Как пишет газета «Навiны Палесся», сын ударил участкового кулаком в лицо и сломал ему нос. После происшествия оба нарушителя были задержаны. Отца уже отпустили, а сын находится под арестом. На него завели уголовное дело по ст. 364 УК ("Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел"). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы сроком до шести лет.

Напомним, законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за неповиновение и сопротивление милиции.

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