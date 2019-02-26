В Витебске вандалы написали непристойность на граффити с изображением Шагала

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Неизвестные вандалы в Витебске испортили мурал с изображением Марка Шагала. Лицо художника запачкано серебристой краской, правее написано нецензурное слово. Надписи той же серебристой краской из аэрозольного баллончика сделаны на ограждении мусорных баков и на стене дома неподалеку. На мусорке - буквы А.С.АВ, возможно, это инициалы вандалов. Надпись на стене дома может быть их своеобразной визитной карточкой.

Граффити с портретом Шагала на улице Суворова - работа известной витебской стрит-арт-команды StreetSkills. Работа появилась летом 2015 года. StreetSkills - авторы ряда портретов известных людей, их работы в узнаваемой стилистике можно встретить не только в Витебске, но и во многих российских городах, а также в дальнем зарубежье. Сейчас Глеб Каштанов и Ян Кузьмин работают в Сочи. После смерти российского рэпера Децла широкую известность получила их работа, на которой они изобразили певца с красным нимбом вокруг головы. Кстати, раньше молодые художники входили в стрит-арт-группу HoodGraff, на последнюю работу которой - портрет актера Евгения Леонова - вандалы покушались четырежды, после чего его пришлось закрасить. Сейчас на месте Леонова нарисован персонаж комедийного сериала об армии.