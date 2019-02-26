2019-02-26T14:08:28+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске вандалы написали непристойность на граффити с изображением Шагала

Надписи сделаны серебристой краской из баллончика
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Вандалы испортили граффити с портретом Марка Шагала в Витебске. Фото: Юрий ШЕПЕЛЕВ, ННВ.Вандалы испортили граффити с портретом Марка Шагала в Витебске. Фото: Юрий ШЕПЕЛЕВ, ННВ.
Изменить размер текста:

Неизвестные вандалы в Витебске испортили мурал с изображением Марка Шагала. Лицо художника запачкано серебристой краской, правее написано нецензурное слово. Надписи той же серебристой краской из аэрозольного баллончика сделаны на ограждении мусорных баков и на стене дома неподалеку. На мусорке - буквы А.С.АВ, возможно, это инициалы вандалов. Надпись на стене дома может быть их своеобразной визитной карточкой.

Граффити с портретом Шагала на улице Суворова - работа известной витебской стрит-арт-команды StreetSkills. Работа появилась летом 2015 года. StreetSkills - авторы ряда портретов известных людей, их работы в узнаваемой стилистике можно встретить не только в Витебске, но и во многих российских городах, а также в дальнем зарубежье. Сейчас Глеб Каштанов и Ян Кузьмин работают в Сочи. После смерти российского рэпера Децла широкую известность получила их работа, на которой они изобразили певца с красным нимбом вокруг головы. Кстати, раньше молодые художники входили в стрит-арт-группу HoodGraff, на последнюю работу которой - портрет актера Евгения Леонова - вандалы покушались четырежды, после чего его пришлось закрасить. Сейчас на месте Леонова нарисован персонаж комедийного сериала об армии.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске жена ударила мужа сковородкой по голове, он попал в больницу с тяжкими телесными повреждениями
Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 97 тысяч упаковок корма для животных
В Минске задержали двух парней с наркотиками на 40 тысяч долларов
Министерство обороны предлагает ввести льготы для отслуживших
Александр Лукашенко: «Если человек не может выполнять воинскую обязанность, ни в коем случае его не надо призывать в армию»
«Ударил участкового кулаком в лицо и сломал нос». Два пьяных жителя Столина устроили драку с милиционером
«Пили и курили на борту». Двух белорусов, летевших из Египта, задержали сразу после приземления самолета
В день рождения игры «Удача в придачу!» главный приз разыграет Евгений Крыжановский
Узнав, что жена хочет с ним разъехаться, мужчина поджег дом, который та хотела купить, и облил бензином свояченицу
Пенсионеру из Гродно грозит тюрьма за выброшенную из окна бутылку, которая упала на капот авто
Минздрав Беларуси безвозмездно получил от России партию вакцины против кори
Министр образования предложил ограничить пользование мобильными телефонами в школах
В Слониме по дороге в школу заблудилась 7-летняя девочка
Евросоюз продлил оружейное эмбарго против Беларуси
В 2018 году в Беларуси более 50 судей были наказаны за нарушения, одного приговорили к лишению свободы
В Березовском районе четверо рыбаков провалились под лед, выжил только один
Глава Верховного суда о процессе над Золотовой: «Присутствие дипломатов и репортеров мешает суду, оказывает на него давление»
День Воли не разрешили провести на стадионе «Динамо» из-за отсутствия газона
«Все белорусского производства, даже обои - гомельские»: первые фото из нового здания Верховного суда в Минске
Из-за трагедии в Столбцах Лукашенко объявил выговор министру образования
Беларусь оказала Сербии помощь 4 самолетами МиГ-29
В зоопарк Минска из Пензы привезли двух амурских тигриц