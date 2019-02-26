Александр Лукашенко: «Если человек не может выполнять воинскую обязанность, ни в коем случае его не надо призывать в армию»

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На совещании с членами Совета безопасности президент затронул тему призыва в армию. По его словам, за последние 10 лет число состоящих на учете призывников сократилось почти в два раза, планы по комплектации войск не выполняются.

Для решения проблемы в прошлом году были отменены отсрочки, например, для прокурорских работников, судмедэкспертов. Однако это не особо повлияло на ситуацию, а 80% призывников освобождаются от службы в армии для учебы в вузах. Президент заявил, что правительство подготовило проект документа по этим вопросам. В планах - ввести меры за уклонение от службы, а также повысить заинтересованность в исполнении служебного долга.

- Сегодня обсудим эти предложения и примем по ним решение. Но надо иметь в виду, что одномоментно нам будет трудно принять все решения. Хоть у нас и есть проблема с комплектованием Вооруженных Сил, тем не менее она не катастрофична, - сказал Александр Лукашенко.

Также правительство намерено подумать и над ограничениями службы по состоянию здоровья.

- Принцип здесь один: парень не должен служить в армии, если у него действительно есть серьезные медицинские противопоказания для несения службы. Если человек не может выполнять свою воинскую обязанность, ни в коем случае его не надо призывать в армию. Мы подумаем, как вне армии научить его пользоваться оружием и уметь защищать свою семью в трудной ситуации. Но есть ситуация, и об этом многие говорят, что по каким-то надуманным медицинским причинам, типа плоскостопия, мы не призываем в армию военнослужащих. Есть и много других выдуманных показаний, по которым мужик не должен служить в армии. Надо разобраться, - резюмировал президент.