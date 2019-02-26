Министерство обороны предлагает ввести льготы для отслуживших

Так, для тех, кто прошел срочную военную службу, могут сделать бесплатные курсы для поступления в вуз, приоритет при предоставлении общежития

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26 февраля прошло совещание президента с членами Совета безопасности, на нем речь шла о призыве в армию, как мотивировать молодых проходить службу. Министр обороны Андрей Равков рассказал о предложениях, которые прозвучали на совещании.

- Людям, которые отслужили срочную военную службу или службу в резерве, мы предлагаем бесплатно, за счет бюджетных средств проходить подготовительные курсы для поступления в высшие учебные заведения, приоритет при поступлении в высшие учебные заведения при равенстве баллов, приоритет при получении жилья в общежитии, при распределении и другие преференции, которые мы предложили, - цитирует belta.by Андрея Равкова.