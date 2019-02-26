2019-02-26T15:17:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске задержали двух парней с наркотиками на 40 тысяч долларов

Правоохранители нашли два тайника, откуда изъяли 640 граммов психотропных веществ
Ольга ШИЛАК
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в Минске у двух молодых людей изъяли 640 грамм психотропных вещество Фото: ГУВДв Минске у двух молодых людей изъяли 640 грамм психотропных вещество Фото: ГУВД
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Все началось с того, что в феврале этого года в Минске 19-летний парень на арендованном авто попал в аварию. Медосвидетельствование показало, что он был под действием наркотиков. Оказалось, парень был закладчиком интернет-магазина по продаже психотропных веществ. Был найден и его подельник - 22-летний молодой человек. В его обязанности входила фасовка психотропных веществ и передача закладчикам для распространения.

Сейчас оба парня задержаны. Выяснилось, что они уроженцы города Кобрина, в Минске снимали квартиры. Ранее к уголовной ответственности не привлекались.

- При проведении осмотров в квартирах были обнаружены психотропы, а также электронные весы, фасовочные пакеты, изолента, - сообщают в ГУВД Минска. - Найдены два тайника, из которых изъято свыше 470 граммов порошкообразного вещества, содержащего в своем составе особо опасное психотропное вещество «альфа-PVP», а также свыше 170 граммов курительной смеси.

В милиции говорят, что стоимость изъятого вещества на черном рынке может оцениваться в 40 тысяч долларов.

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