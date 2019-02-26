Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 97 тысяч упаковок корма для животных

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Из Польши в Россию ехал грузовик Volvo, в котором были упаковки с кормом для животных. Водитель следовал через Брест, в пункте пропуска нужно было пройти таможенный контроль. Там и началось самое интересное.

При досмотре авто сотрудники поняли, что в полуприцепе находится гораздо больше груза, чем указано в товаросопроводительных документах. Так и вышло, оказалось, что без декларирования там было свыше 97 тыс. упаковок корма для собак и кошек различного веса: от 50 г до 12 кг.

Как сообщают в Брестской таможне, по предварительной оценке, общая стоимость незадекларированного товара - свыше 45 тыс. белорусских рублей.

По этому делу теперь начался административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП. Санкцией статьи предусмотрен штраф до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения.