2019-02-26T16:41:38+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске жена ударила мужа сковородкой по голове, он попал в больницу с тяжелыми травмами

Накануне они выпивали вместе, а потом вспыхнула ссора
Ольга ШИЛАК
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Фото: Жена ударила мужа сковородкой по голове, он попал в больницу с тяжкими телесными повреждениями pixabay.comФото: Жена ударила мужа сковородкой по голове, он попал в больницу с тяжкими телесными повреждениями pixabay.com
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20 февраля в больницу скорой помощи Минска с травмами головы поступил 40-летний мужчина. Врачи определили, что это тяжкие телесные повреждения, и сообщили о случившемся в Октябрьское РУВД. Началось разбирательство.

Оказалось, что сильные травмы он получил… от жены. Накануне они вместе выпивали, потом произошла ссора, когда аргументы закончились, в ход пошли сковородки. Именно ею женщина ударила своего мужа по голове. Сейчас делом занимается Следственный комитет, действиям женщины дадут правовую оценку.

- С начала года в районе зарегистрировано 8 фактов причинения вреда здоровью граждан. В большинстве случаев их причиной послужил алкоголь, - отметил начальник отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД, подполковник милиции Константин Блажей.

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