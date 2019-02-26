Умер известный режиссер и ведущий программы «Большой балет» Андрейс Жагарс

В 2017 году он специально приезжал в Минск, чтобы поставить в Большом театре Беларуси оперу «Травиата»

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26 февраля от тяжелой болезни скончался актер, режиссер, бывший руководитель Латвийской национальной оперы, депутат Андрейс Жагарс, сообщает rus.delfi.lv. Ему было всего 60 лет. Многим телезрителям он запомнился еще и как ведущий проекта «Большой балет» на российском канале «Культура».

Карьера Андрейса началась с актерства, он закончил актерское отделение театрального факультета Латвийской консерватории. Снимался в десятках советских фильмов, в том числе в любимой миллионами «Долгой дороге в дюнах». Затем ушел в ресторанный бизнес, а с середины 1990-х стал директором Латвийской национальной оперы. В 2013-м его уволили, он стал преподавать в ГИТИСе, вести программу на канале «Культура», а также делать постановки по всему миру, в том числе и в Беларуси. В 2017 году он поставил на сцене Национального театра оперы и балета оперу «Травиата».

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