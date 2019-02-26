2019-02-26T16:49:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Умер известный режиссер и ведущий программы «Большой балет» Андрейс Жагарс

В 2017 году он специально приезжал в Минск, чтобы поставить в Большом театре Беларуси оперу «Травиата»
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
Поделиться:
Умер известный режиссер и телеведущий Андрейс Жагарс Foto: LETAУмер известный режиссер и телеведущий Андрейс Жагарс Foto: LETA
Изменить размер текста:

26 февраля от тяжелой болезни скончался актер, режиссер, бывший руководитель Латвийской национальной оперы, депутат Андрейс Жагарс, сообщает rus.delfi.lv. Ему было всего 60 лет. Многим телезрителям он запомнился еще и как ведущий проекта «Большой балет» на российском канале «Культура».

Карьера Андрейса началась с актерства, он закончил актерское отделение театрального факультета Латвийской консерватории. Снимался в десятках советских фильмов, в том числе в любимой миллионами «Долгой дороге в дюнах». Затем ушел в ресторанный бизнес, а с середины 1990-х стал директором Латвийской национальной оперы. В 2013-м его уволили, он стал преподавать в ГИТИСе, вести программу на канале «Культура», а также делать постановки по всему миру, в том числе и в Беларуси. В 2017 году он поставил на сцене Национального театра оперы и балета оперу «Травиата».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режиссер Андрейс Жагарс: «Травиата» в Минске для меня - вызов»

Премьерой самой популярной оперы Верди откроется сезон в Большом театре Беларуси: для белорусской сцены это уже шестая «Травиата», для постановщика - третья (читайте далее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Гродно ранее судимый напал на подростков из-за их причесок
Женщину, которая толкнула пьяного, обвиняют в непредумышленном убийстве
СК о расследовании убийства младенца в Серебрянке: «Двое заключены под стражу»
В канун 23 февраля трое работников частной фермы в Логойском районе отравились стеклоомывателем
Кто сегодня выиграл 100 тысяч рублей от «Евроопт»?
В Логойском районе грабитель избил и связал 84-летнюю пенсионерку, чтобы отнять 80 рублей
МВД о рекламе наркотиков: «Мы не можем на 100% контролировать интернет»
ГАИ Минск: водитель на Renault сбил 14-летнюю девочку
В Гомеле пока не могут назвать стоимость туалета «за миллион долларов»
Житель Лунинца нашел у себя в погребе 10 авиационных снарядов времен ВОВ
В Каменецком районе двое детей заболели корью
В Добрушском районе трактор упал в мелиоративный канал и прижал человека к шлюзу
В Минске жена ударила мужа сковородкой по голове, он попал в больницу с тяжелыми травмами
Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 97 тысяч упаковок корма для животных
В Минске задержали двух парней с наркотиками на 40 тысяч долларов