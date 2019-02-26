Умер известный режиссер и ведущий программы «Большой балет» Андрейс Жагарс
26 февраля от тяжелой болезни скончался актер, режиссер, бывший руководитель Латвийской национальной оперы, депутат Андрейс Жагарс, сообщает rus.delfi.lv. Ему было всего 60 лет. Многим телезрителям он запомнился еще и как ведущий проекта «Большой балет» на российском канале «Культура».
Карьера Андрейса началась с актерства, он закончил актерское отделение театрального факультета Латвийской консерватории. Снимался в десятках советских фильмов, в том числе в любимой миллионами «Долгой дороге в дюнах». Затем ушел в ресторанный бизнес, а с середины 1990-х стал директором Латвийской национальной оперы. В 2013-м его уволили, он стал преподавать в ГИТИСе, вести программу на канале «Культура», а также делать постановки по всему миру, в том числе и в Беларуси. В 2017 году он поставил на сцене Национального театра оперы и балета оперу «Травиата».
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