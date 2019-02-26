2019-02-26T17:11:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Добрушском районе трактор упал в мелиоративный канал и прижал человека к шлюзу

Доставать его пришлось с помощью крана, затем мужчину госпитализировали [видео]
Ольга ШИЛАК
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В Добрушском районе трактор упал в мелиоративный канал и прижал человека к шлюзу Фото: МЧСВ Добрушском районе трактор упал в мелиоративный канал и прижал человека к шлюзу Фото: МЧС
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Утром 26 февраля на трассе Р-124 в Добрушском районе трактор «Амкодор» съехал в мелиоративный канал, из-за чего оказался прижат человек к шлюзу. На место тут же поспешили спасатели МЧС.

Оказалось, на том месте 49-летний мужчина проводил работы по сварке заслонки шлюза, как вдруг произошел порыв троса, которым трактор удерживал заслонку. Из-за этого трактор упал вниз и прижал к конструкциям шлюза работника.

Чтобы спасти мужчину, сотрудники МЧС решили использовать кран, который был на балансе ближайшего предприятия. Пока ждали технику, спасатели оказывали психологическую поддержку пострадавшему

- Прибывший к месту вызова кран приподнял упавший трактор, а работники МЧС извлекли пострадавшего и передали работникам скорой помощи. После осмотра мужчина с травмами различной степени тяжести был госпитализирован, - рассказали в МЧС.

МЧС извлекли пострадавшего. Источник: МЧС Гомельской области

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