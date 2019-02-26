2019-02-26T17:45:23+03:00
Общество
КП Беларусь

В Каменецком районе двое детей заболели корью

Оба случая зафиксированы в феврале и касаются одной сельской семьи
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Каменецком районе двое детей заболели корьюВ Каменецком районе двое детей заболели корьюФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Каменецком районе Брестской области двое детей заболели корью. Оба случая зафиксированы в феврале и касаются одной сельской семьи - представителей национального меньшинства. Сначала ухудшение самочувствия заметили у 3-летней девочки, а через две недели в больницу попал ее 5-летний брат. У обоих детей лабораторно подтверждено заболевание корью.

Выяснилось, что накануне семья находилась в Украине, а по возвращении дети заболели. Девочка уже выздоровела и выписана, а мальчик пока находится в больнице, сообщает belta.by со ссылкой на главврача районной больницы.

Ситуация с заболеванием корью в Беларуси не критична по сравнении с другими странами, отмечают в Минздраве, и напоминают, что лучший способ профилактики - это вакцинация. Кстати, Беларусь безвозмездно получила от России партию вакцины против кори >

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