2019-02-26T17:54:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Житель Лунинца нашел у себя в погребе 10 авиационных снарядов времен ВОВ

Саперы вывезли боеприпасы на полигон и уничтожили их
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Житель Лунинца нашел у себя в погребе 10 авиационных снарядов времен ВОВ twitter.com/UVD_BrestЖитель Лунинца нашел у себя в погребе 10 авиационных снарядов времен ВОВ twitter.com/UVD_Brest
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Утром 26 февраля в милицию обратился 32-летний житель города Лунинец. Мужчина рассказал, что в своем заброшенном погребе он нашел 10 авиационных снарядов времен Великой Отечественной войны. На место выехали сотрудники милиции.

Оказалось, земельный участок достался хозяину вместе с домом. Как стал разбирать ветхое строение - так обнаружил снаряды калибра 30 мм.

- До прибытия саперов сотрудники милиции охраняли опасную находку. Прибывшая на место саперно-пиротехническая группа в/ч 7404 из Барановичей боеприпасы вывезла и уничтожила на полигоне, - рассказал belta.by официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

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