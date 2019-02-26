2019-02-26T18:16:55+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гомеле пока не могут назвать стоимость туалета «за миллион долларов»

Объект еще так и не введен в эксплуатацию
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле пока не могут назвать стоимость туалета «за миллион долларов»В Гомеле пока не могут назвать стоимость туалета «за миллион долларов»Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В телефонную приемную 142 Гомельского горисполкома недавно поступил вопрос: «Сколько всего стоило строительство общественного туалета в районе больницы скорой медицинской помощи на набережной реки Сож?» (см. фото: как выглядит туалет "за миллион долларов", построенный в Гомеле)

Власти опубликовали официальный ответ:

- В связи с тем, что объект строительства «Общественные туалеты на набережной реки Сож в г. Гомеле» не введен в эксплуатацию, указать его окончательную стоимость в настоящее время не представляется возможным.

Мы рассказывали о том, что гомельский туалет «за миллион долларов» закрыли сразу после открытия. Оказалось, что объект тогда еще не приняли и не ввели в эксплуатацию - дело было в ноябре.

Из ответа властей следует, что туалет не введен в эксплуатацию до сих пор. Вероятно, потому, что на набережной строят другой похожий туалет, а объект строительства при этом - один.

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