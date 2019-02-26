2019-02-26T18:28:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ГАИ Минск: водитель на Renault сбил 14-летнюю девочку

Школьница переходила дорогу вне пешеходного перехода
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
В ДТП девочка получила повреждения легкой степени тяжести. Фото: ГАИ Минск.В ДТП девочка получила повреждения легкой степени тяжести. Фото: ГАИ Минск.
Изменить размер текста:

ДТП с участием пешехода произошло в центре столицы в понедельник, 25 февраля, сообщают в УГАИ Минского горисполкома.

Примерно в 19.00 часов на перекрестке улиц Романовская Слобода и Немига под колесами «Рено», которым управлял 32-летний водитель, оказалась юная жительница столицы. Девочка, 2005 года рождения, пересекала проезжую часть не «по зебре». Школьницу сбило авто во второй полосе движения. Пострадавшую осмотрели медики, у нее незначительные травмы.

В ГАИ рассказали, что с начала года в столице произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 18 лет. В четырех случаях пострадавшие были пешеходами. А за весь прошедший год в Минске случилось 64 аварии с участием несовершеннолетних, в них пострадали 67 детей и подростков.

Столичная Госавтоинспекция напоминает, что дети-пешеходы – самые уязвимые и непредсказуемые участники дорожного движения. Для водителей ребенок у края тротуара – сигнал об опасности!

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Гродно ранее судимый напал на подростков из-за их причесок
Женщину, которая толкнула пьяного, обвиняют в непредумышленном убийстве
СК о расследовании убийства младенца в Серебрянке: «Двое заключены под стражу»
В канун 23 февраля трое работников частной фермы в Логойском районе отравились стеклоомывателем
Кто сегодня выиграл 100 тысяч рублей от «Евроопт»?
В Логойском районе грабитель избил и связал 84-летнюю пенсионерку, чтобы отнять 80 рублей
МВД о рекламе наркотиков: «Мы не можем на 100% контролировать интернет»
В Гомеле пока не могут назвать стоимость туалета «за миллион долларов»
Житель Лунинца нашел у себя в погребе 10 авиационных снарядов времен ВОВ
В Каменецком районе двое детей заболели корью
В Добрушском районе трактор упал в мелиоративный канал и прижал человека к шлюзу
Умер известный режиссер и ведущий программы «Большой балет» Андрейс Жагарс
В Минске жена ударила мужа сковородкой по голове, он попал в больницу с тяжелыми травмами
Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 97 тысяч упаковок корма для животных
В Минске задержали двух парней с наркотиками на 40 тысяч долларов