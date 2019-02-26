ГАИ Минск: водитель на Renault сбил 14-летнюю девочку

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ДТП с участием пешехода произошло в центре столицы в понедельник, 25 февраля, сообщают в УГАИ Минского горисполкома.

Примерно в 19.00 часов на перекрестке улиц Романовская Слобода и Немига под колесами «Рено», которым управлял 32-летний водитель, оказалась юная жительница столицы. Девочка, 2005 года рождения, пересекала проезжую часть не «по зебре». Школьницу сбило авто во второй полосе движения. Пострадавшую осмотрели медики, у нее незначительные травмы.

В ГАИ рассказали, что с начала года в столице произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 18 лет. В четырех случаях пострадавшие были пешеходами. А за весь прошедший год в Минске случилось 64 аварии с участием несовершеннолетних, в них пострадали 67 детей и подростков.

Столичная Госавтоинспекция напоминает, что дети-пешеходы – самые уязвимые и непредсказуемые участники дорожного движения. Для водителей ребенок у края тротуара – сигнал об опасности!