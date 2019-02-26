2019-02-26T18:56:36+03:00
Общество
КП Беларусь

МВД о рекламе наркотиков: «Мы не можем на 100% контролировать интернет»

Представитель силового ведомства отмечает, что многие мессенджеры обладают элементами шифрования
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
МВД: "Мы не можем контролировать на 100% интернет и мессенджеры с элементами шифрования"МВД: "Мы не можем контролировать на 100% интернет и мессенджеры с элементами шифрования"Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

На пресс-конференции в Минске у начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадия Казакевича спросили, как милиция предотвращает торговлю наркотиками через Telegram. Журналист заметил, что на белорусских улицах появилось много рекламы телеграм-аккаунтов, которые рекламируют стать наркокурьером.

- Подавляющее количество по объему наркотиков и психотропов распространяется посредством интернета. На самом деле Telegram один из многочисленных мессенджеров, которые обладают элементами криптографии и шифрования. Есть еще WhatsApp, Viber. И с профессиональной точки зрения это очень большая проблема, потому что мы не можем контролировать на 100% интернет, и тем более не можем контролировать мессенджеры с элементами шифрования, - говорит Геннадий Казакевич.

Как говорит представитель МВД, блокируется не сам интернет-контент, а «доступ к нему белорусских пользователей».

В то же время правоохранители периодически задерживают трафаретчиков - тех, кто размещает рекламу сомнительных телеграм-аккаунтов на стены зданий.

- Им платят за нанесение одного трафарета. Вопрос в юридической квалификации действий этих лиц. Это очень тонкий вопрос и мы здесь не можем нарушать законодательство. Это не незаконная реклама, но мы все понимаем, что эта реклама приводит к тому, что в конечном итоге все большее количество молодых людей, прежде всего, может быть вовлечено в этот бизнес.

По словам Казакевича, трафаретчиков не просто задерживают - по каждому факту правоохранители проводят серьезное разбирательство, для того, чтобы понять мотив задержанного.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Гродно ранее судимый напал на подростков из-за их причесок
Женщину, которая толкнула пьяного, обвиняют в непредумышленном убийстве
СК о расследовании убийства младенца в Серебрянке: «Двое заключены под стражу»
В канун 23 февраля трое работников частной фермы в Логойском районе отравились стеклоомывателем
Кто сегодня выиграл 100 тысяч рублей от «Евроопт»?
В Логойском районе грабитель избил и связал 84-летнюю пенсионерку, чтобы отнять 80 рублей
ГАИ Минск: водитель на Renault сбил 14-летнюю девочку
В Гомеле пока не могут назвать стоимость туалета «за миллион долларов»
Житель Лунинца нашел у себя в погребе 10 авиационных снарядов времен ВОВ
В Каменецком районе двое детей заболели корью
В Добрушском районе трактор упал в мелиоративный канал и прижал человека к шлюзу
Умер известный режиссер и ведущий программы «Большой балет» Андрейс Жагарс
В Минске жена ударила мужа сковородкой по голове, он попал в больницу с тяжелыми травмами
Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 97 тысяч упаковок корма для животных
В Минске задержали двух парней с наркотиками на 40 тысяч долларов