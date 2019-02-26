МВД о рекламе наркотиков: «Мы не можем на 100% контролировать интернет»

МВД: "Мы не можем контролировать на 100% интернет и мессенджеры с элементами шифрования" Фото: Павел МАРТИНЧИК

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На пресс-конференции в Минске у начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадия Казакевича спросили, как милиция предотвращает торговлю наркотиками через Telegram. Журналист заметил, что на белорусских улицах появилось много рекламы телеграм-аккаунтов, которые рекламируют стать наркокурьером.

- Подавляющее количество по объему наркотиков и психотропов распространяется посредством интернета. На самом деле Telegram один из многочисленных мессенджеров, которые обладают элементами криптографии и шифрования. Есть еще WhatsApp, Viber. И с профессиональной точки зрения это очень большая проблема, потому что мы не можем контролировать на 100% интернет, и тем более не можем контролировать мессенджеры с элементами шифрования, - говорит Геннадий Казакевич.

Как говорит представитель МВД, блокируется не сам интернет-контент, а «доступ к нему белорусских пользователей».

В то же время правоохранители периодически задерживают трафаретчиков - тех, кто размещает рекламу сомнительных телеграм-аккаунтов на стены зданий.

- Им платят за нанесение одного трафарета. Вопрос в юридической квалификации действий этих лиц. Это очень тонкий вопрос и мы здесь не можем нарушать законодательство. Это не незаконная реклама, но мы все понимаем, что эта реклама приводит к тому, что в конечном итоге все большее количество молодых людей, прежде всего, может быть вовлечено в этот бизнес.

По словам Казакевича, трафаретчиков не просто задерживают - по каждому факту правоохранители проводят серьезное разбирательство, для того, чтобы понять мотив задержанного.