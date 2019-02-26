В Логойском районе грабитель избил и связал 84-летнюю пенсионерку, чтобы отнять 80 рублей
В одной из деревень Логойщины неизвестный мужчина жестоко избил и ограбил пожилую сельчанку, сообщают в управлении СК по Минской области.
Разбойное нападение было совершено вечером в понедельник, 18 февраля. Грабитель пришел в дом одинокой сельчанки и представился работником службы газа. 84-летняя женщина поверила незнакомцу и впустила его внутрь. Убедившись, что в жилище никого больше нет грабитель набросился на хозяйку. Угрожая пожилой сельчанке ножом, он стал требовать деньги, избивал бабушку, и в конце концов связал ее веревкой. В доме пенсионерки он нашел всего 80 рублей. Забрав наличность, неизвестный скрылся.
Спустя несколько часов пенсионерке удалось ослабить «путы» и освободиться. Женщина позвонила родственникам, а те обратились в милицию. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую в больницу с различными телесными повреждениями.
Идет следствие, назначен ряд экспертиз, в том числе генотипоскопическая для определения личности преступника.
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