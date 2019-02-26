В канун 23 февраля трое работников частной фермы в Логойском районе отравились стеклоомывателем

Два мужчины погибли, третий – в реанимации

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Утром 23 февраля в деревне Двиноса в Логойском районе фермер-частник обнаружил трех своих работников в тяжелом состоянии, сообщает logoysk.by. Хозяин КФХ вызвал скорую, однако прибывшие медики констатировали смерть двух мужчин, 42 и 47-летнего животноводов, еще одного пострадавшего поместили в реанимацию.

Известно, что сельчане отравились стеклоомывателем. Накануне хозяин фермы привез канистру спецжидкости для хозяйственных нужд. А работники зная, что в составе технического средства есть спирт, видимо, решили отпраздновать грядущий мужской праздник.

Эксперты нашли в составе «незамерзайки» (около 30%) изопропиловый спирт – вещество, обладающее наркотическим действием, а также почти в два раза превышающее эффект этанола. Изопропилат вызвал глубокий наркоз, а затем – смерть.

В СМИ уточняют, что Двиноса – маленькая деревня Логойщины всего с 6 жителями, ближайший магазин находится в 10 километрах. Погибшие работали и проживали прямо на ферме, прописаны были по разным адресам в Беларуси.